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Kültür-Sanat

Vizyondaki filmler

Bu hafta vizyona 6 yeni film girdi. İşte vizyondaki filmler!

08 Eylül 2017 Cuma, 12:26:29

Barry Seal: Kaçakçı

Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gerilim , Suç
Yönetmen : Doug Liman
Oyuncular : Tom Cruise , Jayma Mays , Domhnall Gleeson , Sarah Wright , Caleb Landry Jones
Senaryo : Gary Spinelli
Yapımcı : Ron Howard , Brian Grazer
Diğer Adı : Mena

AMERİCAN MADE (BARRY SEAL: KAÇAKÇI) - FRAGMAN
Film, CIA için 1980'lerde güneyde bir uyuşturucu kuryesi olarak çalışan bir pilot olan Barry Seal'i anlatıyor.

Emoji Filmi

Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon
Süre: 86 Dak.
Yönetmen : Tony Leondis
Oyuncular : -
Seslendirenler : Ali Çorapçı , Barış Küçükgüler , Özden Ayyıldız , Ayça Koptur , Özgür Özdural
Senaryo : Eric Siegel , Tony Leondis
Yapımcı : Ben Waisbren , Michelle Raimo
Diğer Adı : Emojimovie: Express Yourself

THE EMOJİ MOVİES (EMOJİ FİLMİ) - FRAGMAN
Emoji Filmi, akıllı telefonunuzun içindeki daha önce görülmemiş dünyanın kapılarını açıyor. Textopolis şehrinde bir mesajlaşma uygulamasının içinde yaşayan emojiler, telefonun sahibi tarafından seçilecekleri günü bekleyerek ve favori emojiler arasına girmeyi ümit ederek yaşamaktadırlar  tabi Gene hariç. Gene filtresiz doğmuştur ve diğer emojiler gibi sadece bir ifadesi yoktur, birden fazla ifadesi vardır. Bu durumu emojiler dünyasında pek de hoş karşılanmaz. Diğer emojiler gibi "normal" olabilmek için en iyi arkadaşı Beşlik (Hi-5)'ten ve kötü bir şöhrete sahip hacker Kaçak'tan yardım ister. Birlikte, uygulamalar arasında, Gene'i düzeltebilecek kod'u aramak üzere bir maceraya çıkarlar.

Tutku Oyunu

Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Fransa , Belçika
Tür : Dram , Gerilim
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : François Ozon
Oyuncular : Marine Vacth , Jérémie Renier , Jacqueline Bisset , Myriam Boyer , Dominique Reymond
Senaryo : François Ozon
Yapımcı : Eric Altmayer , Nicolas Altmayer
Diğer Adı : The Double Lover

TUTKU OYUNU - FRAGMAN
Bunalımlı günler geçirmekte olan genç Chloé (Marine Vacth), terapi gördüğü psikiyatr Paul'a (Jérémie Renier) sırılsıklam aşık olur. Aşkı karşılık da bulunca ikili birlikte yaşamaya başlarlar. Ancak Paul'ün geçmişiyle ilgili anlatmadığı şeyler vardır ve bu gerçekler, ikili arasında gerilimli bir kovalamacanın başlamasına neden olur.

Ejderin Doğuşu

Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Biyografi , Dram
Süre: 103 Dak.
Yönetmen : George Nolfi
Oyuncular : Philip Ng , Xia Yu , Billy Magnussen , Terry Chen , Vanessa Ross
Senaryo : Stephen J. Rivele , Christopher Wilkinson
Yapımcı : Stephen J. Rivele , Christopher Wilkinson

BİRTH OF THE DRAGON (EJDERİN DOĞUŞU) - FRAGMAN
Bir dönemin büyük yıldızı Bruce Lee'nin hayatını konu alınıyor.

Cenaze İşleri

Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Korhan Uğur
Oyuncular : Melih Selçuk , Cemre Melis Çınar , Barış Kıralioğlu , Bedia Ener , Halil Kumova
Senaryo : Korhan Uğur , Serpil Altın
Yapımcı : Serpil Altın , Mustafa Saygın

CENAZE İŞLERİ - FRAGMAN
Eskişehir Odunpazar Belediyesi'nde cenaze işleri görevlisi olarak çalışan Orhan (Melih Selçuk), aynı zamanda kimsesizler mezarlığından da sorumludur. Sevdiği kız Serpil'le (Cemre Melis Çınar) evlenmeye çok istese de parasal sıkıntılar bu emeline mani olmaktadır. Yakın arkadaşı Rafet günün birinde bir cesedi acilen ortadan kaldırması gerektiğinde Orhan'dan yardım ister. Orhan pek gönüllü olmasa da oradan gelecek parayla Serpil'le düğün yapabileceklerini düşünerek cesedi kimsesizler mezarlığına gömmeyi kabul eder. Ancak ceset tam gömülürken adamın ölmediği anlaşılınca işler sarpa saracaktır.

Yarım Kalan

Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram , Romantik
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Emre Yılmaz
Oyuncular : Anıl Altan , Iskui Baldzhian , Ali Buhara Mete , Mine Tüfekçioğlu , Melda Arat
Senaryo : Adnan Erdoğan
Yapımcı : -

YARIM KALAN - FRAGMAN
İstanbul'da üniversite eğitimi sırasında tanışan Mert (Anıl Altan) ve Ermeni Iskui (Iskui Baldzhian) arasında bir aşk başlar. Bu durum başta Iskui'nin abisi Aram ve Mert'in ailesi tarafından büyük tepkiyle karşılansa da, birbirini çok seven iki genç, aşkları uğruna her şeyle mücadele etmeyi göze almıştır.

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