Barry Seal: Kaçakçı
Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gerilim , Suç
Yönetmen : Doug Liman
Oyuncular : Tom Cruise , Jayma Mays , Domhnall Gleeson , Sarah Wright , Caleb Landry Jones
Senaryo : Gary Spinelli
Yapımcı : Ron Howard , Brian Grazer
Diğer Adı : Mena
Emoji Filmi
Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon
Süre: 86 Dak.
Yönetmen : Tony Leondis
Oyuncular : -
Seslendirenler : Ali Çorapçı , Barış Küçükgüler , Özden Ayyıldız , Ayça Koptur , Özgür Özdural
Senaryo : Eric Siegel , Tony Leondis
Yapımcı : Ben Waisbren , Michelle Raimo
Diğer Adı : Emojimovie: Express Yourself
Tutku Oyunu
Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Fransa , Belçika
Tür : Dram , Gerilim
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : François Ozon
Oyuncular : Marine Vacth , Jérémie Renier , Jacqueline Bisset , Myriam Boyer , Dominique Reymond
Senaryo : François Ozon
Yapımcı : Eric Altmayer , Nicolas Altmayer
Diğer Adı : The Double Lover
Ejderin Doğuşu
Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Biyografi , Dram
Süre: 103 Dak.
Yönetmen : George Nolfi
Oyuncular : Philip Ng , Xia Yu , Billy Magnussen , Terry Chen , Vanessa Ross
Senaryo : Stephen J. Rivele , Christopher Wilkinson
Yapımcı : Stephen J. Rivele , Christopher Wilkinson
Cenaze İşleri
Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Korhan Uğur
Oyuncular : Melih Selçuk , Cemre Melis Çınar , Barış Kıralioğlu , Bedia Ener , Halil Kumova
Senaryo : Korhan Uğur , Serpil Altın
Yapımcı : Serpil Altın , Mustafa Saygın
Yarım Kalan
Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram , Romantik
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Emre Yılmaz
Oyuncular : Anıl Altan , Iskui Baldzhian , Ali Buhara Mete , Mine Tüfekçioğlu , Melda Arat
Senaryo : Adnan Erdoğan
Yapımcı : -