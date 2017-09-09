Bu hafta ne yapsak? (10 Eylül 2017)

1 | 3

Saat 17.00’den itibaren Beykoz Kundura’nın doğayla iç içe atmosferinde gerçekleştirilecek Gezgin Salon’da elektronik müziğin en başarılı isimleri Kiasmos, Pantha du Prince, Pional, Men With a Plan, Mindshifter ve Büber sahnede olacak.