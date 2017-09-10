Bu hafta gösterime giren ve ikizler temasıyla öne çıkan “Tutku Oyunu” (L’amant double) vesilesiyle sinema tarihinin ikizlerini hatırladık. Psikanalitik yanı öne çıkan karanlık öykülerle komedilerin ağırlıkta olduğu listemize tüm zamanların en kötülerinden biri olarak unutulmazlaşan “Jack ve Jill”i almayı da ihmal etmedik.
Olivia de Havilland - The Dark Mirror - 1946
İyi eleştiriler almasa da ikiz kardeşleri kara filmin tekinsizliği ve psikanalizle birleştiren öncü yapıtlardan biri... Ruth Collins sevgilisinin ölümünün ardından cinayetin tek şüphelisidir. Cinayet mahallinden çıkarken görülmüştür. Ama bir ikizi vardır ve ikisi de masum olduğunu söylemektedir. Olayı çözmesi için görevlendirilen psikanalistin, ikizlerden “normal olanı”na ilgi duymaya başlaması işleri daha da karıştırır.
Hayley Mills - İkiz Melekler - 1961
(The Parent Trap) Yaz kampında karşılaşan Susan ve Sharon, ikiz olduklarını bilmezler. Durumun farkına varınca birbirlerinin yerine geçmeye ve yıllar önce boşanıp onları birbirinden ayrı büyüten ebeveynlerini yeniden bir araya getirmeye karar verirler. Aynı oyuncuyu karşılıklı oynatma tekniklerinin geliştirildiği filmlerden biri. Gördüğü ilgi üzerine televizyon için devam filmleri çekilmişti. 1998’deki yeni çevriminde Lindsay Lohan oynadı.
Bette Davis - Dead Ringer - 1964
1946’da “A Stolen Life”da aynı erkeğe âşık ikizleri oynayan Bette Davis, bu kez 18 yıl boyunca görüşmeyen Margaret ve Edith’i canlandırıyor. Margaret, yıllar önce hamileyim yalanıyla Edith’in sevgilisini elinden alarak evlenmiştir. Kocasının cenazesinden sonra karşılaştıklarında Margaret varlıklı, Edith ise yoksul bir kadındır. Edith, ikizini öldürerek yerine geçer ve onun gibi yaşamaya başlar. Davis, marazi karakterleri canlandırmaktaki ustalığını bir kez daha gösteriyor.
Jeremy Irons - Ölü İkizler - 1988
(Dead Ringers) Jinekolog Mantle kardeşleri birbirinden ayırmak imkânsızdır. Hiç belli etmeden aynı kadınla birlikte olabilirler... Kadınları baştan çıkarmak kendine güveni olan kardeşin görevidir. Ama Claire’in hayatlarına girmesi ve utangaç kardeşin ona âşık olmasıyla ikizlerin sapkın yanları açığa çıkar. Marazi saplantıları konu alan karanlık bir film. İkizler ve jinekoloji, daha önce hiç bu kadar rahatsız edici olmamıştı. Irons, muhteşem!
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