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Adam Sandler - Jack ve Jill - 2011

(Jack and Jill) Bazen kötü filmler de “unutulmaz” olabilir. 2012’de Altın Ahududular başta olmak üzere “yılın en kötüsü” ödüllerini silip süpüren film, olumsuz şöhretiyle listemize girmeyi hak ediyor. Üstelik erkek oyuncunun kadın ikizini oynaması gibi özel bir durum da var. Ama Sandler’ın en kötü performansı olduğuna kuşku yok. Öykü mü? Her şey Şükran Günü’nde ziyarete gelen ve evi terk etmeyen baş belası bir ikiz kardeşle ilgili. Filmin en önemli sorunuysa güldüremiyor oluşu...