Kaybedenler Kulübü Yolda'ya sürpriz isim

25 Mart 2011 tarihinde vizyona giren Kaybeden Kulübü'nün devam filmi olarak Ekim ayında çekimlerine başlanacak olan Kaybedenler Kulübü Yolda'ya sürpriz bir isim dahil oldu.

Yapımcılığını TMC Film'in üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturacağı sinema filminde iki radyocu yakın arkadaş olan Kaan ve Mete'ye yine Nejat İşler ile Yiğit Özşener hayat verecek.

Kaybedenler Kulübü'nün devam filminde Nejat İşler ve Yiğit Özşener'e eşlik edecek olan kadın oyuncu da belli oldu. Filmde güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yer alacak. Abdullah, İşler’in hayat verdiği Kaan karakterinin sevdiği kadın ‘Sevda’ karakterine hayat verecek.