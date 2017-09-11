Antonio Banderas, Pablo Picasso'yu canlandıracak

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Antonio Banderas, National Geographic’in Emmy adayı dizisi ‘Genius’ta (Dâhi) Pablo Picasso’yu canlandıracak.

57 yaşındaki oyuncu, “Picasso’nun hayat öyküsü beni büyüledi. Benim de doğum yerim olan Malaga’dan gelen bu adama çok saygı duyuyorum” dedi.

Dünya çapında büyük beğeni toplayan Genius’ın yapımcılığını, ilk sezondaki gibi, ‘Akıl Oyunları’ filmi ile Oscar kazanan Ron Howard ve Brian Grazer üstleniyor.