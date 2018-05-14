Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Turizmde rezervasyonların ‘mükemmel düzeyde’ olduğunu belirten Kurtulmuş, “Biz sene başında 38 milyon turist gelir diye tahmin ediyorduk. Ama öyle görünüyor ki 40 milyon gerçekleşecek, olağanüstü bir durum ortaya çıkmazsa. Rezervasyonlarda herhangi bir şekilde iptal vesaire yok. Bazılarının bu yöndeki söylemleri doğru değil. 40 milyon seviyesinde gerçekleşirse 32 milyar dolar da turizm geliri olacak” dedi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Bakan Kurtulmuş, turizm sektöründe yılın ilk 3 aylık dönemin bakıldığında Türkiye’nin rekor kıracağının öngörüldüğünü vurguladı. Kurtulmuş, “Ocak-şubat-mart yani ilk çeyrekte ülkemize 5.1 milyon turist gelmiş. Bu gelen turistlerden de 4.4 milyar dolar turizm geliri elde etmişiz. Bunun söylediği başka bir şey daha var. Kişi başına düşen turizm gelirini de 768 dolara çıkarmışız. Bu da önemli bir gelişmedir” diye konuştu.

‘HEDEF ÜST GRUPLAR’

Amaçlarının sadece turist sayısını artırmak olmadığını, aynı zamanda kişi başına turizm gelirini de artırmak olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “2023 hedefimiz kişi başı bin dolar. Onun için de turizmi çeşitlendireceğiz. Daha üst gelir gruplarındakilerin geleceği turizm türlerine yöneleceğiz.

Mesela kruvaziyer gemilerinin gelmesi gibi, kongre turizmi gibi, sağlık turizmi gibi, kültür ve tarih turizmi gibi alanları daha fazla teşvik ederek kişi başı düşen turizm gelirini arttıracağız” dedi.

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