Kültürpark ve Arkas tenise çağırıyor

Yaz döneminde çocukların boş zamanlarını değerlendirip sporla tanışması için İzmir’in iki kulübü işbirliği yaptı. Kültürpark Tenis Kulübü (KTK) ve Arkas Çeşme Site Spor hem İzmir’de hem de Çeşme’de yaz kursları açıyor. 5-14 yaş arası çocuklar uzman antrenörler eşliğinde Kültürpark’ta ve Çeşme’de yoğun bir programla 3 haftalık süreçlerde her hafta 3-4-5 gün tenis eğitimi alacak.

"ÖNEM VERİYORUZ"

HT Egeli'de yer alan habere göre, tenisin tüm inceliklerini çocuklara öğretmek istediklerini belirten Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Server Uyaroğlu, “Sporun önemi küçük yaşlardan itibaren anlaşılsın diye çocuklara yönelik kurslara büyük önem veriyoruz. Çocuklarımız için sağladığımız bu imkanları velilerimizin değerlendirmesini umuyorum. Yaz kursları- mızla ilgili detaylı bilgi için kulübümüzle iletişime geçebilirler” diye konuştu.

11 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

KTK Başkanı Server Uyaroğlu, yaz kurslarının 11 Haziran tarihinde başlayacağını belirtti. Hem Çeşme’de hem de İzmir’de aynı tarihte eğitimin başlayacağını dile getiren Uyaroğlu, “İhtiyaçlara ve isteğe yönelik programlarımız olacak. Eylül ayına kadar Çeşme’de faaliyetlerimiz sürecek” yorumunda bulundu.

ÇEŞME'DE 3 KORT VAR

Bir yandan tatil yaparken diğer yandan tenis oynayarak keyifli zaman geçirecek çocuklar Çeşme’de Arkas Çeşme Site Spor Kulübü bünyesindeki 3 kortta eğitim alacak. Kurslara büyük ilgi olması bekleniyor.