HT Egeli'de yer alan habere göre, Bollywood Dreams-Hint Müzikali, bugün İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda seyirci ile buluşuyor. Genel sanat yönetmenliğini genç kareograf ve dansçı Bahar Aksoy’un, prodüksiyonunu Vishnu Namaha’nın üstlendiği Hint müziği ve danslarının 50 kişilik dev sanatçı kadrosu ile sergileneceği müzikal, Türkiye’de ilk olarak İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Müzikal, saat 21.15’te başlayacak.

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