Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek açıklamalar yaptı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özbek, görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve yabancı kuralıyla ilgili bir konuyu konuşmadıklarının altını çizdi.

Özbek, "Kulüpler Birliği Başkanı olarak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüm, bir toplantı yaptık. 'Hayırlı olsun.' dedim. Yabancı sınırlaması konusunda bir şey konuşmadık. Gündem bu değildi." ifadelerini kullandı.