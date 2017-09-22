Kulüpler Birliği, Maliye Bakanı Ağbal ve Gençlik ve Spor Bakanı Bak'la görüştü

Kulüpler Birliği Vakfı, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ile beraberindeki kulüp temsilcileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı olarak Ankara'ya yaptıkları ziyarette Maliye ile Gençlik ve Spor Bakanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın Maliye Bakanımız ile yeni projelerimizde bakanlıkla ilgili düşüncelerimizi, kulüplerin düşüncelerini paylaşmak üzere sabah bir toplantı yaptık." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da yeni görevinden dolayı nezaket ziyaretinde bulunduklarını vurgulayan Özbek, "Buradaki toplantının amacı da buydu. Sayın Bakanımıza hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Bakanlıkla ilgili yapacağı çalışmalarda başarılar diledik. Maliye Bakanlığında yapılan görüşmede ise vergi boyutunda ve kulüplerin yapılanması boyutunda önümüzdeki dönemde yasal bazı değişiklikler olacak, onlarla ilgili bazı şeyleri paylaştık. Daha detaylı bilgiyi, önümüzdeki hafta sonuna doğru vermek mümkün olacak." diye konuştu.
Başkan Özbek, ertelenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına ilişkin de "Kulüpler Birliğinin toplantı tarihi belli değil." dedi.
Öte yandan DHA'da yer alan habere göre kulüpler, 6222'den dolayı verilen cezalardan dolayı rahatsızlıklarını da dile getirerek, "Eylemi yapan ceza alsın, kulüpler değil" talebinde bulundular.
Toplantıya Fenerbahçe'den Nihat Özbağı, Beşiktaş'tan Deniz Atalay katılırken, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına çıkışta açıklamalar yaptı.
- Kulüpler Birliği Vakfı
- maliye bakanı naci ağbal
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 27 dakika öncearaba ötv lerini ` -70 110 dan yarıya indirsinler kulüpler 35 değil p -80 ödesin00
-
Misafir 54 dakika önceyuzde 15 i zaten odemiyorlar.devlet affediyor.yuzde yuz olsa ne olur.30
-
Misafir 1 saat önceAz bile. Yeter fakirden aldığınız vergiler. Zenginden alın artık00