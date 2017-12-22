Galatasaray’da olağanüstü seçim kararı alan Başkan Dursun Özbek’ten dün Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı şapkası ile ‘Fon çıkışı’ geldi. Salı günü yaptığı açıklamada, “Galatasaray Sportif AŞ Mayıs 2018’de kâr etmek zorunda. Aksi halde Galatasaray tehlike altında” açıklamalarıyla dikkat çeken Özbek, dünkü Kulüpler Birliği toplantısının ardından da kulüpler olarak bir varlık fonunun kurulması konusunu konuştuklarını açıkladı. Varlık fonunun amacını da anlatan Özbek, Kulüpler Birliği’nin mevcut naklen yayın ihalesine bağlı olarak kulüplerin elinde bir fon, bir değer var olduğunu hatırlatıyor.

Kulüplerin şu anda yüksek faiz oranıyla borçlandığını belirten Özbek, toplantıda, “böyle bir fon oluşturulması suretiyle bu faiz oranının düşmesi, yabancı ya da yerli bir fonun buna katılması ile bir çıkış sağlanabilir mi,” bunu tartıştıklarını ifade etti.

Naklen yayın gelirlerinin kulüplerin ana geliri olduğunu belirten Kulüpler Birliği Başkanı Özbek, “Futbolun marka değerine bağlı olarak yapılan ihale sonucunda ortada 5 senelik bir gelir var. Bunun nasıl değerlendirilebileceği, kulüplerin bugünkü finansal yapılarını düzeltmede nasıl kullanılabileceği konusu bu. Onun için çalışıyoruz” diye konuştu.

KULÜPLER BANKALARLA ORTAK PAZARLIK ETMEK İSTİYOR

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre kulüpler, bir yandan toplam 3 milyar dolar civarında olan 5 yıllık naklen yayın gelirlerinden kurulacak fonu teminat göstererek yüzde 20-25’lerde olan kredi maliyetlerini düşürmek isterken, bir yandan da mevcut kredileri yeniden yapılandırarak en yüksek gider kalemleri olan finasal giderleri düşürmeyi amaçlıyorlar. Kulüplerin amacının fonu teminat göstererek bankalarla ortak pazarlık etmek olduğu belirtiliyor. Fon konusunun uzun zamandır gündemde olduğunu belirten kaynaklar, hayata geçmesinin ise pek de kolay olmadığını belirtiyor. Kaynaklar, projenin hayata geçmesi için devlet desteği olmasının şart olduğunu ve devletin kulüpleri ve bankaları bir araya getirmesi gerektiğini ileri sürüyor.

GELİRLERİN BİR KISMI ZATEN TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLDİ

Geçen yıl kasım sonunda yapılan naklen yayın ihalesinde 2017-2022 sezonlarını yayıncı kuruluş yıllık 500 milyon dolara almıştı. Yani 5 yıl sonunda KDV dahil toplamda yaklaşık 3 milyar dolar kulüplerin kasasına girecek. Bu rakam Süper Lig’i naklen yayın gelirinde Avrupa’da altıncı sıraya soktu. Ancak konuya yakın kaynaklar, kulüplerin kullandırdıkları kredilerin tutarı ve vadesine göre naklen yayın gelirlerinin bir bölümünü teminat olarak kullandırdıklarını, Başkan Özbek’in fon projesinin hayata geçmesinin zor olduğunu ifade ediyor.

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