Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Türkiye'nin UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

Birliğin Maslak'taki ofisinde Fikret Orman başkanlığında yapılan toplantıya TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Türkiye'nin UEFA EURO 2024 Tanıtım Elçisi Barış Telli katıldı.

Toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve üyelere, Türkiye'nin adaylık çalışmalarıyla ile ilgili UEFA EURO 2024 adaylık Basın Danışmanı Ersin Düzen tarafından çok detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Servet Yardımcı, Başkan Fikret Orman ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerine üzerinde Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylık logosu bulunan Milli Takım forması takdim etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ve üyeler de Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylık sloganı "Birlikte Paylaşalım-Share Together" yazılı atkılarla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığımıza tam desteklerini deklare ettiler.