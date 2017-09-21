Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı ertelendi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yarın İstanbul'da gerçekleştireceği toplantı ani bir kararla Ankara'ya alınmıştı ancak bu toplantı ileri bir tarihe ertelendi.



Alınan bilgiye göre; Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kulüplerle görüşmek istediği ve başkanları bu nedenle Ankara'ya davet ettikleri öğrenildi.



Kulüpler Birliği Vakfi toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek Bakan ziyaretleri nedeniyle ertelendi.



Kulüp başkanları saat 10:00'da Maliye Bakanı Naci Ağbal, saat 11:30'da da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın makamına ziyaret gerçekleştirecek. Yarın sabah yapılacak toplantıda kulüplerin, mali yapılarıyla ilgili bakanlığa bilgi verecekleri ve bu konuda fikir alış verişinde bulunacakları, Spor Bakanı ile de hem kulüpler yasasını, hem de yabancı futbolcu sayısındaki tartışmalara yön vermeye çalışacakları ifade edildi.

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