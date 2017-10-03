Kumbara Tasarımı Resim Yarışması’na başvurular başladı

Yarışmaya, hayallerindeki kumbaranın resmini yapan, 7-10 yaş arası ilkokul öğrencisi her çocuk, başvuruda bulunabiliyor. Vakıf Emeklilik projeyle, gelecek nesillerin büyüdüklerinde kendi tasarruflarına ve ülkemizin tasarruflarına yön verebilmesi için bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin, eserlerini 18 Eylül 2017-16 Ekim 2017 tarihleri arasında kendi okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Okul müdürlüklerinden Vakıf Emeklilik’e gönderilecek olan eserler ise Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu kazanan eserler ise, 30 Ekim 2017 şirketin internet adresinden duyurulacak.