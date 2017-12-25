Popüler kum sanatçısı Sudarsan Pattnaik Hindistan'ın Odisha eyaletinde bulunan Puri plajında dünyanın en büyük kumdan Noel Baba heykelini yaptığını iddia etti.

İHA'nın haberine göre heykelin üzerinde "Dünya Barışı" yazıyor. 25 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde olan heykelin, Limca Dünya Rekorları Kitabına konacağı belirtildi. Pattnaik, heykel için yaklaşık 600 ton kum kullandı. Pattnak, yapımı Puri Sudarsan Kum Sanatı Sanat Enstitüsündeki 40 öğrencisi tarafından desteklenen heykeli üç gün içinde tamamladı.

Noel Baba heykeli

Kumdan Noel Baba heykeli

hindistan

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