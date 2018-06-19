HT Egeli'de yer alan habere göre, Manisaspor, 10 milyon TL borçlu olduğu eski futbolcusu Makukula ile anlaşma sağlayamadı

İKNA EDEMEDİLER

2. Lig’e düşen ve eski futbolcusu Makukula’ya olan 1.9 milyon euroluk borcu ödeyemezse FIFA tarafından 3. Lig’e düşürülme ihtimali bulunan Manisaspor, Portekizli’yle anlaşamadı. Makukula’nın avukatı Alexis Rutman’a bir miktar para öneren ve süre talep eden Manisa, anlaşma sağlayamadı. Günlük kurla 10 milyon TL tutan bu borcu ödemesi imkansız görülen Tarzan, oyuncu ve vekilini ikna edemezse 3. Lig’e düşebilir.

DESTEK TURLARINDA

FIFA Disiplin Komitesi’nin, siyah-beyazlıları Makukula’dan kaynaklı borçlar nedeniyle 29 Haziran’daki toplantısında küme düşürme ihtimali var. FIFA, geçen sezon Makukula’ya ve Portekiz Futbol Federasyonu’na olan borçları yüzünden Manisaspor’un 9 puanını silmişti. Kadrosu dağılan, transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda başkan Bülent Baygeldi ise destek turuna çıkacak.

"Manisaspor 6 yıl önce formasını giyen Makukala’dan kurtulamıyor."