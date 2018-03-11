Gaziantepspor'dan Samsunspor'a çelme! Aralıksız 27 yıl boyunca mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezon sonunda düşen Gaziantepspor'un, bu sezon da ligin bitimine 8 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşmişti. Bu sezon sadece 1 galibiyet elde edebilen kırmızı-siyahlılar, ikinci 3 puanını, Samsunspor karşısında elde etti!

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ilk golü konuk ekipten geldi. Samsunspor'da Georgios Samaras, 75. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Gaziantepspor'da Mustafa Çakır, son dakikalarda yıldızlaştı. Önce 82. dakikada sahne alan 18 yaşındaki yıldız adayı skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin son anlarında bir kez daha rakip fileleri havalandıran Mustafa Çakır, takımına bu sezonki üçüncü 3 puanını kazandırdı.