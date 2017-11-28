Kupa Voley'de eşleşmeler belli oldu

2017-2018 Voleybol Sezonu Kupa Voley erkekler kategorisi kura çekimi yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara Volley Hotel'de gerçekleştirilen kura çekimine TVF'nin liglerden sorumlu asbaşkanı Ahmet Göksu, Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.

Efeler Ligi’nde 1. devre karşılaşmalarının sona ermesinin ardından sıralamada ilk dörtte yer alan Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank ve Arkas Spor, organizasyona final etabından dahil olacak.

Kupanın final etabı, Şanlıurfa’da 11 Nisan Spor Salonu’nda 15-16-17 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak.

Şampiyon olan ekip, Türkiye'yi 2019 CEV Kupası'nda temsil edecek.

Kupada 1. bölüm eşleşmeleri ve maç takvimi şöyle:

9 Aralık Cumartesi:

İnegöl Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş

Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe

Beşiktaş-Galatasaray HDİ Sigorta

12 Aralık Salı:

Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor

Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor

Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik

Galatasaray HDİ Sigorta-Beşiktaş

Kupa Voley