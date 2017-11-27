Kupada VAR sisteminde görev yapacak hakemler açıklandı

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çevrim dışı uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakalarında görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta yarın oynanacak Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor müsabakasında Yaşar Kemal Uğurlu ile Özgür Yankaya, VAR hakemleri olarak görev yapacak.

Kasımpaşa ile Boluspor arasında 29 Kasım Çarşamba günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmada ise VAR hakemleri olarak Halis Özkahya ile Bahattin Şimşek görev alacak.