Kupanın kârlısı Gislason oldu!

Arjantin - İzlanda karşılaşması başlamadan önce İzlandalı Rurik Gislason’un Instagram’daki takipçi sayısı 30 bindi... Maçın ardından ise Gislason’un Instagram hesabı takipçi patlaması yaşadı. Aynı gün 200 bin takipçiye ulaşan İzlandalı futbolcu, son olarak 557 bin takipçi ile kendisinin de beklemediği bir sayıya ulaşmış oldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER