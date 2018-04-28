Beşiktaş yönetiminin, yarıda kalan derbi için Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) “Kaldığı yerden seyircisiz olarak devam edecek” kararına tepki olarak aldığı maça çıkmama kararı taraftarından büyük destek gördü. Siyah beyazlı taraftar, sosyal medyadan başlattığı kampanya ile de kulübün maddi zararını karşılamaya kararlı görünüyor.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in aktardığına göre; Beşiktaş yönetiminden bağımsız başlatılan, “Herkes gitsin Kartal Yuvası’na forma alsın, atkı alsın. Kupanın maddi zararını iki günde karşılarız” kampanyası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, siyah beyaz renklere gönül veren taraftarlar dün, Kartal Yuvaları’ndan ve internet üzerinden yaptıkları alışverişlerle ciroları katladı. Taraftarın sosyal medyadan başlattığı bu kampanya yönetimi de memnun ederken, yönetim de dün gece itibarıyla tüm ürünlerde yüzde 15 indirime giderek kampanyayı başlatan taraftarlara adeta jest yaptı.

Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini de hesaba katan yönetim, cuma, cumartesi ve pazar gününü kapsayan 3 günde 7 milyon TL seviyelerinde bir ciroya ulaşmayı hesaplıyor. Beşiktaş, gelecek yıl Ziraat Türkiye Kupası’ndan men edilecek olması nedeniyle naklen yayın gelirleri dahil yaklaşık 2.5-3 milyon dolar bir gelirden mahrum olacak. Elbette bu gelir Beşiktaş’ın kupadan erken elenmemesi durumunda oluşabilecek tutar. Beşiktaş yönetimi, taraftarın başlattığı bu kampanyanın çok güçlü bir etkileşim aldığını ve bu kampanyadan elde edilecek gelirlerle kupadan doğacak zararın rahat karşılanacağını belirtiyor.

YATIRIMCI DAVA AÇABİLİR

Beşiktaş yönetiminin aldığı maça çıkmama kararı taraftar ve spor camiası dışında başka bir kesimi de ilgilendiriyor. O da Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş Futbol A.Ş’nin yatırımcıları. Karar ile birlikte Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası başarı ve naklen yayın gelirleri de tehlikeye girdi. Şu ana kadar kazanılmış gelirlerin geri alınıp alınmayacağı henüz belli değil. Ancak gelecek yıl kupadan men edilecek olması nedeniyle bir gelir kaybı oluşacak. Sermaye piyasası hukukçularına göre, Beşiktaş yönetiminin aldığı kararla halka açık şirket gelirden mahrum bırakacağı için yatırımcıların tazminat hakkı doğuyor. Uzmanlara göre, yönetimin aldığı karar nedeniyle, elinde Beşiktaş hissesi bulunan yatırımcıların, dava açmaları halinde kayıplarını telafi etmesi mümkün.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ NE DİYOR?

Beşiktaş yönetimi ise, şu ana kadar kupadan kazanılmış maddi hakların geri alınacağını düşünmüyor. Ancak TFF’den kazanılmış hakların iptali gibi bir kararın çıkması durumunda yatırımcıların tazminat hakkının doğabileceğini belirtiyor. Gelecek yıl kupadan men nedeniyle doğacak gelir kaybı nedeniyle açılabilecek dava konusunda ise Beşiktaş yönetimi daha rahat. Şöyle ki, kupa gelirlerinin garanti olmadığını belirten Beşiktaş yönetimi, “Takım ilk turda da elenebilir ve böyle bir durumda ciddi bir gelir kaybı oluşmuyor” diyor. Dolayısıyla garanti bir gelir söz konusu olmadığı için de yatırımcılar için bir tazminat hakkı doğacağını düşünmüyorlar.