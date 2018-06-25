Kupasız şampiyon

Futbol Federasyonu ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu bünyesinde düzenlenen İzmir U13 Ligi’nde 4’lü finalde Göztepe’yi 3-1, Kemalpaşa 1923’ü 4-0 mağlup eden Altınordu, son maçında Denizspor’u ise 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Ancak minik futbolcular karşılaşma sonrası kupa töreni düzenlenmeyince buruk sevinç yaşadı.

YOĞUNLUK NEDEN

HT Egeli'de yer alan habere göre, son düdüğün ardından kupa ve madalya bekleyen çocuklar hiçbir organizasyon yapılmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Bu duruma futbolcuların aileleri de tepki gösterdi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, maç yoğunluğu ve görevli kişi eksikliği nedeniyle tören düzenleyemediklerini belirtti.