''Kupayı istiyoruz''

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi’nde Amasya etabından sonra İstanbul’daki ikinci etap da noktalanırken, 20 Aralık’ta Adana’da yapılacak finaller öncesinde Kasımpaşa kadınlarda 2. sırayı garantiledi.

Gazete Habertürk'ten Ertuğrul Güneş'in haberine göre 2020 Tokyo Olimpiyatları için de hazırlıklarını sürdüren Lacivert-Beyazlı sporcular, Habertürk’e yaptıkları açıklamada kulüpteki aile ortamının başarıyı getirdiğini belirtip, gelecek sene şampiyon olmak istediklerini söylediler.

''PAŞA’DAN GİTMEM''

Milli atletlerden Fadime Çelik, “Maddi ve manevi desteğimiz çok iyi. Moralimiz yerinde. Bir aile ortamı içindeyiz” derken, Balkan Şampiyonası’nda ikincilik kürsüsüne çıkan Tubay Erdal da “Maddi olarak büyük teklifler gelmesine rağmen kafamın rahat olduğu yerde olmak isterim. Bu nedenle Kasımpaşa’dan gitmem. Krosta takım sayısı artarsa, rekabetle birlikte seviye de yükselir” diye konuştu.

Balkan 4.’sü Fatma Demir, kulüpte psikolojik olarak kendilerini rahat hissettiklerini ve bunun da başarıyı beraberinde getirdiğini ifade etti. Genç atletler Ceylan Gökdemir ve Gülnaz Uskun ise Kasımpaşa’nın desteğiyle geleceğe umutla baktıklarını söylediler.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi

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