Fenersbahçe Doğuş, geçtiğimiz yıl şampiyonluk kupasını kaldırdığı THY Euroleague’de üst üste 4. kez Final-Four’a katılmak üzere bugün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gidecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; THY’ye ait özel uçakla 18-20 Mayıs’ta Final-Four’a ev sahipliği yapacak olan Belgrad’a geçecek olan Sarı-Lacivertli kafiledeki oyuncu, teknik kadro ve idarecilere eşleri, çocukları ve yakın akrabaları da eşlik edecek.

Kanarya, üst üste ikinci şampiyonluğu kovalayacağı dev organizasyonda ilk gün 18 Mayıs’ta Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımı ile TSİ 19.00’da karşı karşıya gelecek. Aynı gün 22.00’de ise CSKA Moskova ile Real Madrid kozlarını paylayacak. 20 Mayıs’ta ilk günün galipleri TSİ 21.00’de şampiyonluk mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE'YE EKSTRA BİLET

Fenerbahçe Kulübü, dün yayınladığı bildiriyle, Fenerbahçe Doğuş’un yer alacağı THY Euroleague Final-Four’unu izlemek isteyen taraftarlar için ekstra bilet temin edildiğini duyurdu. Bildiride, Euroleague ile yapılan görüşmeler sonucunda sınırlı sayıda ekstra bilet temin edildiği ve bu biletlerin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan Kombine Merkezi’nden bugün ve yarın 09.00- 18.00 saatlerinde satışa sunulacağı belirtildi.