KuPS Kuopio - Hjk Helsinki maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. KuPS Kuopio, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü Hjk Helsinki takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi KuPS Kuopio 24 puanla 3. sırada, Hjk Helsinki 35 puanla 1. sırada bulunuyor. KuPS Kuopio, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 420 kodlu maçı oynayanlar; KuPS Kuopio galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.20, Hjk Helsinki galibiyet oranı 1.65. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

KuPS Kuopio son hafta oynanan PS Kemi maçında 1-3 kazandı.

Hjk Helsinki, RoPS karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan KuPS Kuopio, 14 gol attı ve 9 gol yedi.

Hjk Helsinki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Hjk Helsinki, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.