KuPS Kuopio - IFK Mariehamn karşılaşma önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında KuPS Kuopio ile IFK Mariehamn, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. KuPS Kuopio 14 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken IFK Mariehamn 11 puanda ve 6. sırada. KuPS Kuopio son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. IFK Mariehamn, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 114. İddaa'da KuPS Kuopio kazanır 1.45, berabere biter 3.40, IFK Mariehamn kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

KuPS Kuopio önceki hafta PS Kemi mücadelesinde 1-3 kazandı.

IFK Mariehamn ise Ilves karşılaşmasında 0-1 yenildi.

KuPS Kuopio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. KuPS Kuopio, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

IFK Mariehamn, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IFK Mariehamn 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.