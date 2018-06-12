KuPS Kuopio - Ilves düellosu

KuPS Kuopio ve Ilves, 12 Haziran 2018 Salı günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. 21 puanlı KuPS Kuopio 2. sırada bulunuyor, Ilves 18 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi KuPS Kuopio, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ilves son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 406. İddaa'da KuPS Kuopio kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Ilves kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

KuPS Kuopio son haftadaki PS Kemi müsabasında 1-3 kazandı.

Ilves ise IFK Mariehamn karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan KuPS Kuopio, 11 gol attı ve 8 gol yedi.

Ilves, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Ilves, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.