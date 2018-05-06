KuPS Kuopio - Inter Turku sahaya çıkıyor

KuPS Kuopio ve Inter Turku, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. KuPS Kuopio 11 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Inter Turku 5 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi KuPS Kuopio, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Inter Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 619 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KuPS Kuopio kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Inter Turku sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

KuPS Kuopio son haftadaki PS Kemi müsabasında 1-3 kazandı.

Inter Turku ise SJK Seinajoki maçında 5-0 yenildi.

KuPS Kuopio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. KuPS Kuopio, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Inter Turku, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inter Turku 6 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.