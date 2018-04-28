KuPS Kuopio - Lahti maç önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında KuPS Kuopio ile Lahti, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi KuPS Kuopio 7 puanla 3. sırada, Lahti 7 puanla 4. sırada bulunuyor. KuPS Kuopio son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lahti, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 557 kodlu maçı oynayanlar; KuPS Kuopio galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Lahti galibiyet oranı 3.60. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

KuPS Kuopio önceki hafta PS Kemi mücadelesinde 1-3 kazandı.

Lahti ise HIFK Helsinki maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan KuPS Kuopio, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Lahti, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lahti 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.