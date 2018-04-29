KuPS Kuopio - Lahti maç önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında KuPS Kuopio ile Lahti, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. KuPS Kuopio 7 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Lahti 7 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi KuPS Kuopio, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lahti, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 557. İddaa'da KuPS Kuopio kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Lahti kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

KuPS Kuopio son hafta oynanan PS Kemi maçında 1-3 kazandı.

Lahti ise HIFK Helsinki maçında 2-1 kazandı.

KuPS Kuopio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. KuPS Kuopio, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Lahti, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lahti 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.