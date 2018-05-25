KuPS Kuopio - PS Kemi maç önü

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. KuPS Kuopio, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü PS Kemi takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi KuPS Kuopio 20 puanla 2. sırada, PS Kemi 4 puanla 12. sırada bulunuyor. KuPS Kuopio son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. PS Kemi son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 152. İddaa'da KuPS Kuopio kazanır 1.10, berabere biter 5.50, PS Kemi kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

KuPS Kuopio son haftadaki PS Kemi müsabasında 1-3 kazandı.

PS Kemi ise KuPS Kuopio karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan KuPS Kuopio, 9 gol attı ve 5 gol yedi.

PS Kemi, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda PS Kemi 3 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.