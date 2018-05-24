Dövizdeki aşırı değerlenme yerli ve yabancı pilotların astronomik maaşlar veren ülkelere gitmesini artırdı. Bunun dışında yüksek kur, pilot olmak isteyenlerle THY Havacılık Akademisi’nden mezun pilotları da olumsuz etkiledi.
Türk Hava Yolları büyüyen filosuna paralel olarak kendi pilotunu da yetiştirmeye hız verirken bir pilotun yetişmesinde eğitim maliyeti şu an 140 bin Euro'yu buluyor.
YENİ GİRENLER 750 BİN TL BORCA İMZA ATIYORLAR
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Euro’nun aşırı değerlenmesi pilot olmak isteyenleri olumsuz etkiledi. THY Havacılık Akademi'sine kabul edilen pilot adayları 3 yıl önce 100 bin Euro'ya, yeni girişliler ise 140 bin Euro yetiştirme ücretini geri ödemek için sözleşmeye imza atıyor.
Akademi pilotlardan yetiştirme ücretini Euro olarak uçmaya başladıklarında 10 yıl süresince maaşlardan keserek geri alıyor. Akademi'ye yeni girenler şu anki kur değerine göre 750 bin TL'ye imza atıyor.
3 yıl önceki kur değerine göre 100 bin Euro karşılığında 263 bin TL'ye imza atanların borcu Euro'nun yükselmesi ile 3 yıldır taksit ödemeleri yapmalarına rağmen yaklaşık 400 bin lira’ya kadar çıktı.
Bu rakam da her gün kurun artmasıyla yukarı çıkıyor.
KUR BU HIZLA ARTARSA BORÇLARI MİLYON TL'Yİ BULACAK
Kurdaki artışların bu hızla devam etmesi halinde 140 bin Euro’ya imza atan pilotların borcu gelecekte milyon liraları da geçecek.
Akademiden yetişen pilotlar kurun daha da artmasının endişesini taşırken borçların kesintilere rağmen azalmamasından oldukça dert yanıyorlar. 3 yılda Euro'nun iki katını da geçmesi nedeniyle pilotların maaşlarındaki kesintileri çok
140 bin Euro'ya imza atan THY'nin yetiştirdiği bir pilotun maaşından artık kurun da aşırı değerlenmesiyle ortalama 6 bin 200 TL kesiliyor.
Akademi mezunu THY pilotlarının 10 yıl süresince çalışma şartı da var.İkinci pilotun eline döviz kurunun aşırı artışıyla maaşları da düşerken kesintilerden sonra yaklaşık 7- 8 bin TL pilota bir maaş kalıyor.
AÇIK ÖĞRETİM MEZUNLARI DA BAŞVURABİLİYOR
THY, Havacılık Akademesi'nde de daha çok adayın başvurması için örgün öğretim dışında açık öğretim mezunlarına da kapılar açılmıştı. Aydın Çıldır Havalimanı'nda 2012'den itibaren faaliyet gösteren THY Uçuş Akademisi, bugüne kadar üniversite mezunu 490'dan fazla ikinci pilot yetiştirdi.
Burada 170'den fazla pilot adayı öğrenciye de eğitim veriliyor.Akademi'de adaylar yaklaşık 16 aylık, 200 saatin üzerindeki pilot lisans eğitimden sonra görev alacakları uçak tipine göre 1,5-2 ay daha eğitim görüyor. Toplam 18 aylık eğitim sürecini tamamlayan pilot aday adayları, filoda first officer yani ikinci pilot olarak uçuşlarına başlıyorlar.
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