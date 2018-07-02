Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 6 ayında ise ihracat yüzde 7.4 artışla 81.9 milyar dolara çıktı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini devrettiği haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatın 161.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti, ayrıca 20 aydır ihracatın soluksuz arttığını ifade etti. Böylelikle 2018’in ilk yarısında ihracatın yüzde 7.4 artışla 81.9 milyar dolara çıktığını aktaran Büyükekşi, “Yeni başkanımız İsmail Gülle liderliğinde, nice artışları, rekorları hep birlikte göreceğiz” dedi.
SEKTÖR BAZINDA YİNE OTOMOTİV
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde nisan ayında ihracatçı birliklerinin seçimlerinin yapıldığını aktaran Büyükekşi, “Hafta sonu da 25. genel kurulumuzda seçim sürecini geride bıraktık, yeni başkanımızı seçtik.
Artık geleceğe odaklanmaya hazırız. Halihazırda, her ay ihracatımız artıyor. TİM verilerine göre 20 aydır ihracatımız soluksuz artıyor. Bu tempoyu daha ileri taşımak en önemli hedef olmalı” diye konuştu.
Sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,5 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 arttı. Bu sektörü 1.42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1.36 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.
Haziranda kurun katkısı 396 milyon dolar
İlk 6 aydaki kurun katkısı 5 milyar dolar
EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 12.3’LE KİMYADA
‘ÇİFT HANELİ ARTIŞLAR GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Yılın ilk yarısında yakalanan yüzde 7.4’lük ihracat artışının, yılın geri kalanında daha da yukarıya taşınacağını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti: “Her ne kadar Euro/dolar paritesindeki gerileme ihracat artışımızı düşürecek olsa da seçim süreci kaynaklı belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte ekonomimizde yeniden bir canlanma yaşanacak ve ihracatımızda çift haneli artışlar görmeye devam edeceğiz.”
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 52.1’E ÇIKTI
İhracat pazarlarına bakıldığında haziran ayında 144 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya yüzde 1.2, İngiltere’ye yüzde 10.4, İtalya’ya yüzde 11, Fransa’ya yüzde 6.3 artış kaydedilirken, ABD’ye ihracat yüzde 13.9 geriledi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış ise yüzde 47.6 ile Yunanistan’a oldu. Haziran ayında AB’ye ihracat yüzde 8 artarken, AB’nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 52.1 oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.