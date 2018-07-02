Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 6 ayında ise ihracat yüzde 7.4 artışla 81.9 milyar dolara çıktı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini devrettiği haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatın 161.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti, ayrıca 20 aydır ihracatın soluksuz arttığını ifade etti. Böylelikle 2018’in ilk yarısında ihracatın yüzde 7.4 artışla 81.9 milyar dolara çıktığını aktaran Büyükekşi, “Yeni başkanımız İsmail Gülle liderliğinde, nice artışları, rekorları hep birlikte göreceğiz” dedi.

SEKTÖR BAZINDA YİNE OTOMOTİV

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde nisan ayında ihracatçı birliklerinin seçimlerinin yapıldığını aktaran Büyükekşi, “Hafta sonu da 25. genel kurulumuzda seçim sürecini geride bıraktık, yeni başkanımızı seçtik.

Artık geleceğe odaklanmaya hazırız. Halihazırda, her ay ihracatımız artıyor. TİM verilerine göre 20 aydır ihracatımız soluksuz artıyor. Bu tempoyu daha ileri taşımak en önemli hedef olmalı” diye konuştu.

Sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,5 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 arttı. Bu sektörü 1.42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1.36 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Haziranda kurun katkısı 396 milyon dolar

İlk 6 aydaki kurun katkısı 5 milyar dolar

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 12.3’LE KİMYADA

‘ÇİFT HANELİ ARTIŞLAR GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Yılın ilk yarısında yakalanan yüzde 7.4’lük ihracat artışının, yılın geri kalanında daha da yukarıya taşınacağını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti: “Her ne kadar Euro/dolar paritesindeki gerileme ihracat artışımızı düşürecek olsa da seçim süreci kaynaklı belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte ekonomimizde yeniden bir canlanma yaşanacak ve ihracatımızda çift haneli artışlar görmeye devam edeceğiz.”

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 52.1’E ÇIKTI

İhracat pazarlarına bakıldığında haziran ayında 144 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya yüzde 1.2, İngiltere’ye yüzde 10.4, İtalya’ya yüzde 11, Fransa’ya yüzde 6.3 artış kaydedilirken, ABD’ye ihracat yüzde 13.9 geriledi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış ise yüzde 47.6 ile Yunanistan’a oldu. Haziran ayında AB’ye ihracat yüzde 8 artarken, AB’nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 52.1 oldu.