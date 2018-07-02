Elmalı kurabiye, elmalı turtaya yakın tadı ama yapımı ile daha pratik bir tatlı kurabiye türüdür. Tarçın,elma, ceviz elmalı kurbaiyenin iç malzemeleri oluşturuyor. Elmalı kurabiye yaparken tarifteki sıralamayı kullanırsanız daha başarılı olabilirsiniz. Çünkü hamurun dinlenip harcın soğuması elmalı kurbaiye yapımında tadın bozulmaması açısından çok önemlidir.

ELMALI KURABİYE KAÇ KALORİDİR?

Elmalı kurabiyenin yaklaşık 200 gramı 640 kaloridir.



ELMALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı nişasta (kurabiyeniz ağızda dağılsın istiyorsanız...)

İçi için;

1 adet elma

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

Derin bir kaba unu koyup ortasını açın ve yumurta, yoğurt ve oda sıcaklığında yumuşamış tereyağ ve pudra şekerini de ekleyip karıştırın. Karışımına kenardan un alarak yoğurma olarak devam edin. Kabartma tozu, vanilyayı ve isteğe bağlı nişastayo ekleyip yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yaklışık 10 dakika yoğurduğunuz kurabiye hamurunu 20 dakika dinlendirin ve bu sırada iç harcı hazırlayın. Elmaları rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Suyunu çekene kadar orta ateşte, toz şeker ilavesiyle kavurun. Ceviz içi ve tarçını katıp, karıştırdıktan sonra ocaktan alın. İç harcınız soğuyup hamurunuz dinlendikten sonra. Hamurdan ceviz büyüklüğünde koparıp hamuru elinizle açıp iç harçtan bir kaşık yardımı ile koyun ve hamuru kapatıp avucunuzda tekrar yuvarlayın. Bu sayede elmalı harc içeride kalacak. Hamur bitene kadar bu işleme devam edin. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinize kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana dek pişirin. Pişen kurabiyeleriniz soğuduktan sonra üzerlerini süzgeç yardımıyle pudra şekeri ile süsleyin. Afiyet olsun...