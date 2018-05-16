Başbakan Yardımcısı Şimşek, son dönemde piyasada yaşanan gelişmelere ilişkin Twitter'dan ingilizce bir açıklama yaptı.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"İnanıyor ve umuyorum ki politik pragmatizm eninde sonunda hakim olacak

Kuralcı piyasa ekonomisi ilerlemek için tek geçerli seçenektir.

Bu nedenle, sağlam ve ihtiyatlı bir politika çerçeveye bağlı kalmayı sürdüreceğiz. Seçim sonrasında politika setinin gelişme kaydetmesi çok daha yüksek bir ihtimal."

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 16, 2018