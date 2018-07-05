Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'na 2 aydan daha kısa bir süre kaldı. Ramazan Ayı'nın sona ermesiyle Ramazan Bayramı'nı idrak eden İslam Alemi, Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. Peki; Kurban Bayramı 2018 ne zaman? İşte; Diyanet takviminde Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

Kurban Bayramı aynı zamanda Hac ibadetinin de gerçekleştirildiği Zilkade Ayı'nın 10'uncu günü başlıyor ve 4 gün sürüyor. Ancak Hicri aylar Miladi takvimde sabit bir zamana denk gelmediği için Zilakde Ayı'nın 10. günü Miladi takvimde geçen yıl denk geldiği tarihten daha önceye denk geliyor. Diaynet takvimine göre Zilkade Ayı'nın 10. günü 21 Ağustos'a denk geliyor.

Özetle Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı 2018 yılında Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine denk geliyor. Yani haftanın 4 iş gününde bayram tatili yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri de dahil edildiğinde tatil süresi 7 güne çıkmış olacak. Bir önceki hafta sonu ile Kurban Bayramı'nın günleri arasında ise sadece Pazartesi günü var. Yani 20 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil ilan edilirse 2018 Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak konuyla ilgili resmi makamlarca alınmış şimdilik herhangi bir karar bulunmuyor.

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurban Bayramı'nda yerine getirilen kurban ibadeti ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar Diyanet İşleri Başkanlı tarafından açıklandı.

İşte kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Kurbanlık fiyatları enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zamlanacak. 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1.000 TL olması öngörülüyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söyledi.

KİLO FİYATI 20 LİRADAN BAŞLAYACAK

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini ve 900 bine yakınının satıldığını belirten Tunç, “Büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı. Bu yıl da ortalama 20 liradan başlar” diye konuştu. Geçen yıl satılan küçükbaş hayvan sayısı ise 2.2 milyon oldu.