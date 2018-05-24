Kurban bayramı ne zaman

Kurban bayramı bu sene ne zaman idrak edilecek? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Vatandaşlar şimdiden bu sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Kurban bayramı ile ilgili hazırladığımız bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi 9 Zilhicce 1439

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı 10 Zilhicce 1439

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba 11 Zilhicce 1439

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe 12 Zilhicce 1439

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma 13 Zilhicce 1439

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban bayramının ilk günü Salı gününe denk geliyor. Arefe günü tatil olması durumunda vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil yapılacak.

Kurban Bayramı hakkında

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.

Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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