İslam Dünyası; kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'nın gelişini heyecanla bekliyor. Bayram yaklaştıkça Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun cevabı da merakla araştırılıyor. Peki; Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2018 Diyanet takviminde Kurban Bayramı tarihi...

2018 DİYANET TAKVİMİNDE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Hicri takvimde Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günlerinde kutlanır. Ancak Hicri aylar, Miladi takvimde her yıl aynı zamanda başlamaz. Hicri ayların başlangıcı ve bitişi Miladi takvimde her yıl değişir. Bu yıl yani 2018 yılında Zilhicce ayı Ağustos ayında başlıyor. Kurban Bayramı ise 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor.

2018 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri şöyle:



Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı 2018 yılında Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine denk geliyor. Yani haftanın 4 iş gününde bayram tatili yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri de dahil edildiğinde tatil süresi 7 güne çıkmış olacak. Bir önceki hafta sonu ile Kurban Bayramı'nın günleri arasında ise sadece Pazartesi günü var. Yani 20 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil ilan edilirse 2018 Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak konuyla ilgili resmi makamlarca alınmış şimdilik herhangi bir karar bulunmuyor.

KURBAN FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Kurbanlık fiyatları enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zamlanacak. 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1.000 TL olması öngörülüyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söyledi.

KİLO FİYATI 20 LİRADAN BAŞLAYACAK

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini ve 900 bine yakınının satıldığını belirten Tunç, “Büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı. Bu yıl da ortalama 20 liradan başlar” diye konuştu. Geçen yıl satılan küçükbaş hayvan sayısı ise 2.2 milyon oldu.