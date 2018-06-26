Ramazan bayramının sona ermesi ile 9 günlük tatili bekleyen tatilciler Kurban bayramının ne zamana denk geldiğini ve 9 gün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Tatil beldelerinde erken reservasyon ile birlikte yerlerin azalması ile Kurban bayramında tatil yapacaklar rezervasyonunu son günne bırakmak istemiyor. Peki Kurban bayramı 2018 yılında ne zamana denk geliyor? İşte Kurban bayramına dair tüm merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2018 yılında Kurban bayramı işte bu tarihlere denk geliyor...

20 ağustos pazartesi günü bayramın arefesi olacak. 21 ağustos salı günü başlayacak olan bayram, 24 ağustos cumartesi günü bitecek.

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

KURBAN BAYRAMI NEDİR? NEDEN KURBAN KESİLİR?

Kurban kesmek kültürümüzün koparılıp atılamayan bir parçası haline gelmiştir. Hatırlıyorum, birkaç yıl önce başbakanımızın yurtdışından tekrar yurdumuza dönüşünü ekranda izliyordum. Özel bir dönüştü, başarılı bazı görüşmeleri olmuştu. Bu nedenle Esenboğa hava limanında kurbanların kesileceğini sanarak bekledim, ama ekranda öyle bir şey gösterilmedi.

Biraz şaşırdım, ;Gelenek ve göreneklerimize ne oluyor? diye sordum. Sonra öğrendim ki kurbanlar kesilmiş ama havaalanında değil de başka yerlerde. Bu gibi olaylar içinde Kurban olayı her zaman beni düşündürmüştür. Acaba neden kurban kesilir?

Kurban Allah’a yaklaşmak maksadıyla ve yalnız Allah’ın rızasını kazanmak için kesilir. Allah’tan başkası adına hayvan kesmek haramdır ve böyle yapanları Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Allah’tan başkası namına hayvan kesene Allah lanet etsin.” (İbni Mace, Edahi, 3) şeklindeki ifadesiyle uyarmıştır.

Hangi hayvanlar Kurban olarak kesilir?

• Koyun (Bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak anası kadar gelişmiş ve 6 ayını doldurmuş bir kuzu da kesilebilir.)

• Keçi (Bir yaşını doldurmuş olması gerekir.)

• Sığır-manda (İki yaşını doldurmuş olması gerekir.)

• Deve (Beş yaşını doldurmuş olması gerekir.)

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Aşağıdaki şartları taşıyan kimseler kurban kesmelidir.

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı olmak.

3. Ergenlik çağına gelmek.

4. Özgür olmak.

5. Yolcu olmamak.

6. Nisâp miktarınca mal veya paraya sahip olmak.