Bu yıl Ağustos ayında kutlayacağımız Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayramın Ağustos ayına denk gelmesi ve 9 günlük tatil durumu da göz önüne alındığında şimdiden tatil planları yapılmaya başladı. Tatil planlarının başladığı bu süreçte ise Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı hangi gün? ve Kurban Bayramı 9 gün tatil mi? soruları kritik öneme sahip. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zaman ve 9 gün tatil olacak mı? İşte cevabı...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Hicri Zilhicce (Hacca sahiplik eden ) ayının 10, 11, 12, 13 ve 14. günleri kutlanmaktadır. Zilhicce ayı, aynı zamanda Hac ibadetinin de yerini getirildiği ay olduğu için İslam Dünyası için önemli aylardandır. Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce ayı, Hicri takvimin son ayı olmakla beraber 4 Haram aydan da birdir. Hicri takvimde Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak adalndırılır.
İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı tarihleri:
Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL Mİ?
Kurban Bayramı 2018 tarihleri beraberinde Kurban Bayramı 2018 tatili 9 gün mü olacak? sorusunu getirdi. Zira Kurban Bayramı 2018 yılında 21 Ağustos Salı günü başlıyor. 20 Ağustos Pazartesi günü ise Arefe günü... Yani Pazartesi yarım gün (öğleden sonra başlıyor) Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kurban Bayramı tatili olacak. Eğer, 20 Ağustos Pazartesi günü tam gün tatil ilan edilirse 18 - 19 Ağustos ve 25 - 26 haftasonu tatilleri ile birlikte Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Ancak bunun için 20 Ağustos Pazartesi gününün tam gün tatil ilan edilmesi gerekiyor ki henüz bu yönde alınmış resmi bir karar yok.
DİYANET TAKVİMİ ÖNEMLİ DİNİ GÜNLER
22 Mart 2018 Perşembe günü: Regaib Kandili
13 Nisan 2018 Cuma günü: Miraç Kandili
30 Nisan 2018 Pazartesi günü: Berat Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi: Mevlid Kandili
19 Mart 2018 Pazartesi günü: Üç Aylar başlangıcıdır.
16 Mayıs 2018 Çarşamba günü: Ramazan Ayı başlangıcı (Birinci gün)
10 Haziran 2018 Pazar günü: Kadir Gecesi
15 Haziran 2018 Cuma günü: Ramazan Bayramı başlangıcı (Birinci gün)
21 Ağustos 2018 Salı günü: Kurban Bayramı başlangıcı (Birinci gün)
20 Eylül Perşembe: Aşura günü
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra başlar. Kurban bayramının üçüncü günü sona erer.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ
İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00
Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46
İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11
Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati
İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
KURBANLIK SEVKIYATI BAŞLADI
Büyükbaş hayvan üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan Erzurum’da, üreticiler Kurban Bayramı için hazırlanıyor.
Büyükşehirlere hayvan sevkiyatına başlayan Erzurumlu üreticiler, Türkiye’nin kurban ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamayı amaçlıyor. Yaklaşık 650 bin büyükbaş, 710 bin küçükbaş hayvana sahip Erzurum, Kurban Bayramı için hazırlanıyor.
Kurbanlık hayvanları kaliteli yem, ot ve samanla beslediklerini ifade eden Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım "Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. Biz de bu zaman zarfında yaylada ve meralarda olan hayvanlarımızı açık hava besi tesislerimize getirdik. Burada kurbanlık hazırlıklarımızın daha iyi beslenmesi için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Yemin, otun ve samanın kaliteli olanını aldık hayvanlarımızı beslemeye çalışıyoruz. Bu arada yaylada olan hayvanlarımızı köye indirdik sürünün içerisinde kurbanlık olan hayvanların ayrımını yapıyoruz. Bildiğimiz üzere kurban olmayan hayvanların satışı olmaz bu dinimizce yasak. Bu hayvanları sürünün içerisinden ayırdık bu şeklide hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.
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