Ramazan bayramından sonra gelecek olan Kurban bayramının ne zaman olacağı araştırılıyor. İslam'ın beş şartı arasında yer alan kurban ibadetinin yapılacağı Kurban Bayramı'nın tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde yer alıyor. Peki kurban ibadeti yapılarak ve ihtiyaç sahiplerine yardımların edileceği Kurban Bayramı ne zaman? Bayram Tatili 9 gün mü olacak? İşte Kurban Bayramı hakkında detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Merak konusu olan Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram tatili takvimi şu şekilde;

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban bayramının ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Arefe günü tatil olması durumunda vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil yapılacak.

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Diyanet'in resmi sitesinden alından bilgilere göre; sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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