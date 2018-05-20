Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar islam şartlarının gerektirdiği kurban ibadetini gerçekleştirmekle beraber uzun bir tatil yapmanın hesaplarını yapıyor. Kurban bayramı için şimdiden merak edilen sorular araştırılıyor. Kurban bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? gibi sorular merak ediliyor. İşte Kurban bayramı ile ilgili ayrıntılar...



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?





Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.



KURBAN BAYRAMI HUTBESİ DİYANET 2017



Aziz Müminler! Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. Allah’a ulaşan, yalnızca takvanızdır, samimiyetinizdir.”1 Peygamberimiz (s.a.s) de yine böyle bir bayram günü, okuduğum hadis-i şerifteki şu dua ile kurbanlarını kesmiştir: “Allah’ım! Bu kurbanlar senin nimetindir ve senin rızan içindir. Benim, ailemin ve ümmetimin kurbanlarını kabul eyle!



Kardeşlerim!



Neşe ve coşku günleri olan Kurban Bayramına hep birlikte bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı, bizlere her yıl İslâm’ın beş temel ibadetinden biri olan haccı getirir. Rabbimize yakınlaşma vesilesi olan kurban ibadetini takdim eder. Bu bayram, bizlere Hz. İbrahim’in sadakatini, Hz. İsmail’in teslimiyetini yeniden hatırlatır. Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’in vefasını, cömertliğini, mümince duruşunu ve örnek bir insan oluşunu bir kez daha gözlerimizin önüne getirir.



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