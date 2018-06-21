Geride bıraktığımız Ramazan Bayramının ardından gözler yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramına çevrildi. Okulların kapanması ve Ramazan Bayramının da bitmesinin ardından tatilciler Kurban bayramının ne zamana geleceğini merak ediyor. Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı?
2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi arefe günü başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.
GÜN GÜN KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)
Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.
KURBAN NEDİR?
Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.
İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.
Kurban kesim vakti ne zaman başlar?
Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra başlar. Kurban bayramının üçüncü günü sona erer.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ
İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00
Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46
İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11
Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati
İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
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