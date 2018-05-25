Kurban Bayramı, İslam aleminde Ramazan bayramından sonra kutlanacak. İslam'ın önemli ibadetleri arasında yer alan kurban ibadetinin idrak edileceği Kurban Bayramı'nın tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde yer alıyor. Kurban ibadetiyle ihtiyaç sahiplerine yardımların edileceği Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Merak konusu olan Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram tatili takvimi şu şekilde;

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban bayramının ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Arefe günü tatil olması durumunda vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil yapılacak.

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