Kurban Bayramı için hazırlıklar, Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla hızlandı. Hac ibadetini yerine getirecekler kutsal topraklara gitti. Yakında kurban ibadeti için de kurban pazarları açılacak. Kurban kesimhaneleri için de kurallar belirlendi. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.

KESİMHANELERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak olup bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 255 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara da 625 TL para cezası uygulanacak.