Kurban Bayramı için hazırlıklar, Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla hızlandı. Hac ibadetini yerine getirecekler kutsal topraklara gitti. Yakında kurban ibadeti için de kurban pazarları açılacak. Kurban kesimhaneleri için de kurallar belirlendi. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? AREFE HANGİ GÜN?
Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos'a denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;
Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü
2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.
KESİMHANELERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak olup bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 255 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara da 625 TL para cezası uygulanacak.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
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