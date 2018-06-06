2018 Kurban bayramı ne zamana denk geliyor ve bayram tatili 9 gün olacak mı? soruları merak edilmeye başladı. İslam aleminin her sene Ramazan bayramından 2 ay kadar kutladığı Kurban bayramı bu dönemde tatil planlarını gündeme getirdi. Peki Kurban bayramı ne zaman? ve Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2018 Dini Günler Listesini yayınlayan Diyanet, Kurban Bayramı'nın 21 Ağustos Salı günü başlayıp 24 Ağustos Cuma günü biteceğini duyurdu. Salı günü başlayan bayram ile tatilin 9 gün olabilme ihtimalini güçlendirdi. Henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak büyük ihtimalle Kurban bayramı 9 gün tatil olacaktır.
Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.
Kurban Ve Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen sorular!
Müftü Mustafa Kolukısaoğlu kurban ve kurban bayramı ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.
Kurbanın dini dayanağı nedir?
Saffat suresinin, 107. Hac suresinin; 28.34.36.37. Maide suresinin 27. ayetleri, Hz. Peygamber (S.A.V) uygulamaları ve İslam âlemlerinin görüş birliği ile sabit olan bir ibadettir.
Peygamberimiz Hicretin ikinci yılından itibaren vefatına kadar kurban kesmiştir. Her sene iki kurban kesen peygamberimiz, birini ümmetlerinden kesemeyenler için kesmiştir. Peygamberimiz (S.A.V): “Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu…” haber vermiştir.
Kurban yerine sadaka verilse, kurban kesilmese olur mu?
Ne kadar çok sadaka verilirse verilsin, o sadakadır. Kurban yerine geçmez. Kurbanın kurban olabilmesinin temel şartı Kurban edilmesi dinen uygun görülen bir hayvanın ibadet niyetiyle Kurban Bayramında KESİLMESİDİR.
Borçlunun Kurban kesmesi gerekir mi?
Borçlunun kurban kesmesi gerekmez.
Kredi kartıyla kurban satın almak dinen caiz mi?
Kredi kartının borcunu ödeme tarihinde öderse faizli işleme düşmeyeceği için, kredi kartıyla kurban satın alınabilir. Zamanında kredi kartı borcunu ödemezse faizli işlemden dolayı ayrı bir günah işlenmiş olacak. Banka kredisiyle kurban almak dinen uygun değildir. Krediyle kurban satın almaktansa kesmemek daha uygundur.
Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?
Hayır, şart değildir. Ancak abdestli olarak kurban kesme ibadetini yerine getirmek daha faziletlidir.
Kurban kesim vakti ne zaman başlar?
Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra başlar. Kurban bayramının üçüncü günü sona erer.
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