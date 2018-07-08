Kurban, ibadet maksadıyla muayen bir zamanda, belirli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne göre Allah rızası için kesmek demektir. İslam'da iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram öncesi tatil planları yapan vatandaşlar Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geleceğini merak ederken, bir yandan da tatil hazırlıkları için bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, 2018 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Detaylar haberimizde...

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban ibadeti, Kur'an-ı Kerim'de ilahi simge ve dini sembollerden biri olarak ifade edilmekte, kurban kesme işlemi başlı başına bir kulluk davranışı olarak öngörülmektedir. Buna göre Kurban Bayramı'nda; bayram namazından sonra kurban kesmek, dini bir görevdir. Kurban Bayramı bu sene 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Toplamda bayram 4 gün sürecek. Kurban Bayramı'nın son günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı 2018 yılında Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine denk geliyor. Yani haftanın 4 iş gününde bayram tatili yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri de dahil edildiğinde tatil süresi 7 güne çıkmış olacak. Bir önceki hafta sonu ile Kurban Bayramı'nın günleri arasında ise sadece Pazartesi günü var. Yani 20 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil ilan edilirse 2018 Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak konuyla ilgili resmi makamlarca alınmış şimdilik herhangi bir karar bulunmuyor.

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.

Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

ADAK KURBANI NE DEMEKTİR?

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişibu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri…ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları.) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez. Eğer kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan birisine yedirmek isterse, yenilen etin rayiç bedelini yoksullara verir.

Ancak, 6 ayını tamamlayan koyun bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

AKÎKA KURBANI NEDİR?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” adı verilir. Akîka kurbanı kesmek müstehaptır. Akîka kurbanı olarak kesilecek hayvanda da, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır.

Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir.

Akîka kurbanının etinden ve derisinden yararlanabilecek kimseler konusunda her hangi bir sınırlama yoktur.Kurban sahibi dahil herkes bu kurbandan istifade edebilir.

ŞÜKÜR KURBANI NE DEMEKTİR?

Temettü ve kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi birlikte ifa ettikleri için, kestikleri kurbanlara şükür kurbanı da denilmektedir. Aynı şekilde kişi, arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Bu kurbanların etinden sahipleri istifade edebilir.