Kurban bayramı ne zaman

Kurban bayramı için şimdiden merak başladı. Ramazan ayından sonra gelen Kurban bayramı bu sene Ağustos ayına denk geliyor. İşte Kurban bayramı için ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA

Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? TATİL KAÇ GÜN?

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

Kurban bayramı tatili için resmi açıklama gelmedi. Geçmiş senelere bakılırsa 9 gün tatil olma ihtimali yüksek.

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