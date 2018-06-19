Kurban bayramı için şimdiden meraklandıran sorular araştırılmaya başlandı. Bunların başında " Kurban bayramı ne zaman", "Kurban bayramı tatili kaç gün?" gibi sorular var. Biz de sizler için bu soruların yanıtını hazırladık. İşte 2018 Kurban Bayramı ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHE DENK GELİYOR

Bu sene Kurban Bayramı, 20 Ağustos'ta Arefe günüyle birlikte başlıyor. Bayramın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı, 4 gün sürüyor. 25 Ağustos yani Kurban Bayramı'nın son günü Cuma günü. Kurban Bayramı tatili 9 gün ilan edilirse 18 Ağustos'tan itibaren tatil başlayacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban bayramı tatili normalde 4 gündür. Bu yıl Kurban bayramının Salı gününden başlaması akıllarda 9 günlük tatili getirdi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Bakan Numan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda “Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil” dedi.

Resmi açıklama henüz gelmezken Kurban bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor...

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı, yüce Allah’ın, başta müslümanlar olmak üzere insanlık camiasına büyük bir lütfu ve rahmetidir hiç şüphesiz. Müslümanlar için büyük bir lütuf ve rahmettir, çünkü “Allah’a yaklaşmak” anlamına gelen Kurban ibadeti sayesinde Allah’a kulluk ve teslimiyeti öğrenirler. Bu ibadet vesilesiyle de Kurban Bayramı'nda bir mükafat da tatiller oluyor.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar?

Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra başlar. Kurban bayramının üçüncü günü sona erer.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ